В Тюмени определяют самую работящую управу

На портал "Тюмень – наш дом" ежедневно поступают обращения горожан по различным вопросам содержания, благоустройства территорий. Решают эти вопросы сотрудники управ Калининского, Восточного, Центрального и ленинского административных округов.

За 2019 год в адрес управы Восточного административного округа поступило 727 сообщений, 86% исполнено со статусом "Проблема решена". Управа Центрального административного округа приняла 1 433 сообщения, 87% исполнено со статусом "Проблема решена". В управу Ленинского округа поступило 939 сообщений, исполнение составило 84%. Управа Калининского административного округа приняла 1114 сообщений, проблемы решены в 90 % случаев.

В администрации города считают, что все управы справились с работой на "хорошо". В группе "Тюмень — наш дом" горожане могут поделиться собственным мнением о том, какая из управ в прошлом году работала более эффективно.