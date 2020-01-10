Спасатели нашли фокстерьера, убежавшего в лес после ДТП

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Пса по кличке Чуня разыскали спасатели в зимнем лесу вблизи села Уват. На 375-м километре трассы Тюмень — Ханты- Мансийск произошло ДТП: столкнулись легковой автомобиль и грузовик.

Пассажиры легковушки после оказания первой помощи сообщили, что в машине был их питомец — фокстерьер. Собаки не было рядом с местом аварии. Хозяев Чуни госпитализировали в больницу травмами, тем временем спасатели приступили к поиску Чуни.

Следы маленькой собаки вели в лесной массив, через полтора километра глубокого снега фокстерьер был найден. Собаку отогрели и накормили.

"По поведению Чуни было заметно, что спасенный волнуется, ищет хозяев, да и те уже звонили и интересовались поисками. Пара часов, и воссоединение хозяев со своим питомцем произошло. Несмотря на состояние пострадавших, на их лицах появились улыбки", — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.