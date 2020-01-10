Тюменские врачи спасли новорожденную весом 600 граммов

Врачи Областной клинической больницы №2 спасли ребенка весом чуть более 600 граммов, родившегося значительно раньше срока. В отделение реанимации новорожденных девочку доставили с некротизирующим энетероколитом.
Некротизирующий энтероколит — одна из наиболее тяжелых патологий, требующих экстренной помощи. Воспалительное заболевание кишечника чаще всего развивается у рожденных преждевременно с низкой массой тела. В большом проценте случаев патология приводит к летальному исходу.
Детские хирурги ОКБ №2 уже несколько лет выполняют лапароскопические операции малышам с этой патологией. Заведующий кафедрой детской хирургии Тюменского государственного медицинского университета и профильным отделением детского стационара ОКБ №2 Михаил Аксельров рассказывает, что несмотря на сложность патологии, маленькие пациенты хорошо перенесли хирургическое лечение и догоняют своих сверстников в развитии.
Сейчас жизни девочки ничто не угрожает, ребенок идет на поправку, сообщили в пресс-службе медучреждения.
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