В 2020 году Тюменская городская дума отмечает 230-летие

История Тюменской городской думы – представительного органа местного самоуправления города Тюмени, берет свое начало в 1790 году.

После подписания Екатериной II 21 апреля 1785 года "Жалованной грамоты на права и выгоды городам Российской империи" в решение местных вопросов через представительные органы были вовлечены горожане.

"Города основаны не только для блага живущих в них, но и для блага общественного: они, умножая государственные доходы, устройством своим доставляют подданным способы к приобретению имущества посредством торговли, промыслов, рукоделия и ремесел... Городовым обывателям дозволяется составить общую городскую Думу", - отмечалось в Грамоте.

С этого времени в Российской империи начали избираться общие городские думы, которые учреждали свой исполнительный орган – шестигласную думу, состоящую из шести человек. В Тюмени эти два представительных органа появились через пять лет после указа Екатерины II.

"Любой юбилей – это хороший повод оглянуться назад, вспомнить и оценить прошедшее, обозначить ориентиры на будущее. При всей важности изменений, произошедших в новейшей истории, мы должны помнить о наших истоках, – считает председатель Тюменской городской Думы Евгений Заболотный.

В XIX и XX веках в нашей стране прошло несколько реформ муниципального управления, поэтому в разные периоды истории представительный орган в Тюмени назывался по-разному: Уездное земское собрание, городская дума, Совет рабочих и красноармейских депутатов, Совет трудящихся, Совет народных депутатов, Малый Совет, с 1994 года – вновь городская дума.

Первое заседание современной думы состоялось 1 июня 1994 года в историческом здании "Городская Дума". Таким образом, история городской думы не прерывается с 1790 года, который по праву считается годом ее основания.