Тюменские депутаты наградили лучших сотрудников АО "Транснефть – Сибирь"

В Акционерном обществе "Транснефть – Сибирь" работает более 11 тысяч сотрудников, предприятие вносит значительный вклад в развитие экономики и обеспечение благосостояния страны. Об этом, приветствуя коллектив на торжественном подведении итогов года, сказал председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный.

Поздравляя коллектив с производственными успехами, Евгений Заболотный вручил десяти сотрудникам Благодарности Тюменской городской думы и пожелал им не останавливаться на достигнутых результатах.

Руководитель предприятия, депутат гордумы Виктор Бронников поблагодарил коллег за высокие показатели в работе, лучших наградил благодарственными письмами АО "Транснефть – Сибирь".

Благодарственные письма также получили партнеры, помогавшие в строительстве нового производственного комплекса, который открылся в декабре на базе Тюменского ремонтно-механического завода. Серийное производство на площадке комплекса начнется в 2020 году. С учетом новых мощностей на Тюменском ремонтно-механическом заводе планируется выпускать 8 600 тонн металлоконструкций в год; номенклатурный перечень выпускаемой продукции составит более 2 100 наименований.