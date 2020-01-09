В Войновке построят детсад на 350 мест

Контракт на строительство детского сада в микрорайоне Войновка города Тюмени заключен 9 января. Всего в 2020 году Тюменская область планирует построить 19 дошкольных учреждений.

В детсаду Войновки будет 14 групп с полнодневным пребыванием детей, в том числе ясли. Проектная вместимость - 350 мест.

Среди помещений предусмотрены и специализированные: физкультурный и музыкальный залы, кабинет коррекции речи и рисования (изостудия). Смежно с музыкальным и физкультурным залом предусмотрены подсобные помещения для инвентаря. Также в здании будет медицинский блок, пищеблок и различные административные кабинеты.

Срок завершения строительства и ввода в эксплуатацию - IV квартал 2020 года. Подобный детский сад уже возводится в микрорайоне "Ямальский-1", а в 2019 году такой же детский сад принял первых ребятишек в микрорайоне "Тура", сообщает Главное управление строительства Тюменской области.