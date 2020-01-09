Тюменцы отправили Деду Морозу больше тысячи посланий

Свыше одной тысячи посланий Деду Морозу отправили жители Тюменской области. Всего в предновогодний период Почта России доставила в резиденцию зимнего волшебника более 250 тысяч писем и открыток от детей и взрослых.

Традиционно перед новогодними праздниками в рамках акции "Почта Деда Мороза" было установлено более 300 специальных ящиков в разных регионах России. Жители Санкт-Петербурга и Челябинска при написании писем проявили творческий подход. Петербуржцы отправили Деду Морозу самую большую открытку — размером 3×2 квадратных метра и весом около 30 кг. Ее создали юные художники. Челябинцы послали зимнему волшебнику самое длинное письмо — размером 112 метров 66 сантиметров.