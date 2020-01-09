Тюменцам предлагают выбрать лучшее новогоднее развлечение

Фото https://vk.com/tmnourhome

На портале "Я решаю!" тюменцы могут проголосовать за лучшую программу зимних развлечений в Тюмени.

"Представляем вам территории и мероприятия – выбирайте и пишите, чем можно дополнить программу! Что нужно учесть организаторам, чтобы праздники проходили еще лучше? Ваши ответы позволят сделать зиму интересной и запоминающейся", - отмечают в администрации города.

С планом мероприятий можно ознакомиться на портале "Тюмень – наш дом".