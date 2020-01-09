Самую быструю Снегурочку выбрали в Тюмени

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Забег Снегурочек состоялся в Гилевской роще. Перед стартом состязания участницы прошли несколько испытаний. Забег стал частью развлекательных программ от тюменской "Фабрики волшебства".

Победительницей забега, который длился всего несколько секунд, стала Снежана Перминова. Она финишировала первой. Кстати, в Гилевской роще на протяжении всех праздников проходили различные увлекательные мероприятия.

Не так давно здесь прошел День свиданий и День пингвина. И это еще не все чудеса от "Фабрики волшебства". По городу в праздничные дни курсировал "Дедморобус" с оркестром на борту, а также была открыта резиденция Деда Мороз.