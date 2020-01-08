Тюменские врачи установили рекорд по спасению людских жизней

2019 год стал важным для бригад тюменской скорой помощи. От смерти были спасены 122 тюменца, что в 2 раза выше показателей 2018 года, сообщили в пресс-службе Станции скорой медицинской помощи

Лучшие результаты достигнуты за счет обновления транспорта и оборудования. Закупка всего необходимого производится в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Подготовка медицинского персонала позволяет реагировать быстро и качественно исполнять свои обязанности. Навыки и умения отрабатываются в специальном симуляционном классе, который оборудован реалистичными тренажерами-манекенами и необходимым оборудованием.

Больше всего спас жизней врач скорой помощи Алексей Юшков. Несмотря на небольшой опыт в работе на скорой, показатели впечатляющие. Только за 2019 год на его счету 11 спасенных жизней. Среди них 8 мужчин и 3 женщины.