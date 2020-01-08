Продуктивному мышлению научат ишимцев в январе

Ишимский мультицентр "Моя территория" проведет воркшоп "Дизайн-мышление", на котором участники научатся нестандартному мышлению и его грамотному применению. Желающих принять участие ждут 23 января в 17:00 по улице Ленина, 7. Вход свободный.

Участников ждут занятия, на которых продемонстрируют методики, позволяющие находить нестандартные решения задач, расскажут о том, как работают дизайн-мыслители, и что может дать мозговой штурм. Также участники будут работать над заданиями, в которых будут развивать творческое мышление, придумывать перспективные идеи для проектов, повысят свою продуктивность и мотивацию.

Как отмечает руководитель ишимского мультицентра "Моя территория" Павел Ханжин, в прошлом году в Ишиме был проведен проект "Креативный офис". Тогда ишимцев научили генерировать идеи и воплощать их в проекты. Есть запрос: люди хотят развивать свои навыки. Более того, воркшоп – это отличное место где можно встретить единомышленников и вместе поработать над интересными проектами, пишет "Вслух.ру".