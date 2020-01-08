Тюменские школьники готовы выйти на учебу

Как бы прекрасны не были новогодние каникулы, к сожалению, они кончаются. Взрослые выходят на работу, а дети - в школы и детские сады. О том, как организовать период перехода ребенка от отдыха к занятиям, рассказала психолог Ольга Минакова.

С точки зрения психолога, в последний день каникул нужно утроить ритуал перехода на новый этап. Можно организовать семейный ужин, на котором было бы неплохо вспомнить самые яркие события прошедших праздников. Также можно всей семьей посмотреть новогодние фотографии. Настроившись на позитивный лад можно поговорить о новом этапе в получении и освоении новых знаний. До ребенка необходимо донести мысль о том, что знания помогут ему в будущем стать грамотным программистом, прекрасным актером, управленцем собственного кафе и так далее. Главное, чтобы у ребенка сложилось понимание того, для чего ему нужно идти в школу, пишет "Тюменская область сегодня".

Не путайте мотивацию с девизом: "Будешь плохо учиться, дворником станешь...". Важно, чтобы настрой был исключительно положительным. А для тех, кто в новогодние каникулы придерживался режима, приближенного к будням, перейти на рабочий настрой будет легче.