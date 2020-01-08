Эксперты дают советы тюменкам по защите здоровья своих волос зимой

В морозные зимние дни на улицах Тюмени часто можно увидеть девушек без головного убора, и тех, кто пользуется только меховыми наушниками. Причиной этому часто является желание показать красоту своих волос и не испортить причёску шапкой. Но безопасно ли это воздействие низких температур для волос и кожи головы? Тюменский трихолог Алёна Пономарёва рассказала, как сохранить здоровье волос в холода.

По словам трихолога, головные уборы обязательны для ношения в зимнее время, ведь даже при кратковременном воздействии холода сужаются сосуды кожи головы, нарушается кровоснабжение и фолликула отмирает. Волосы, в свою очередь, перестают снабжаться питательными веществами, перемораживаются, и их структура портится.

Однако есть и другая сторона ношения шапок: в ней кожа головы хуже дышит, потеет, начинают развиваться патогенные бактерии и возникают грибки. Для предотвращения этого важно регулярно мыть голову и раз в неделю делать трихологический пилинг. А во время мытья хорошо делать лёгкий массаж кожи головы для восстановления кровоснабжения и улучшения питания волосяных луковиц.

Немаловажно и использование кондиционеров, которые стоит чаще использовать в холодное время года. Можно держать по 20-25 минут на волосах, чтобы волосы хорошо пропитались. Делать такую маску для волос рекомендуется 2 раза в неделю – это придаст дополнительную защиту от холода волосам, будет питать и восстанавливать уже повреждённую структуру, – говорит трихолог.

Для поддержания здоровья волос многие девушки зимой пьют витамины, но, по словам Алёны Пономарёвой, это не имеет смысла. Из-за того, что в холодное время кровоснабжение фолликула волос нарушено, питание до волос не доходит, и витамины не достигают своей цели, пишет "АиФ - Западная Сибирь".