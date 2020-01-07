Старшему поколению тюменцев помогают в рамках регионального проекта

Комплекс мер социальной поддержки оказывается людям пенсионного и пожилого возраста в Тюменской области рамках регионального проекта "Старшее поколение", ставшего частью нацпроекта "Демография".

Как рассказали в пресс-службе департамента социального развития тюменской области, в 2019 году в Тюменской области началась реализация образовательного проекта "Виртуальная школа по уходу и реабилитации" https://school-care.ru/. Она поможет родственникам больного человека обеспечить ему правильный уход в домашней обстановке. С марта 2019 года в Областном геронтологическом центре начал работать бесплатный и анонимный номер 8-800-201-41-41 - "Областной телефон доверия для людей старшего поколения". Профессиональные психологи помогают пожилым людям найти выход в сложной ситуации, справиться с тревогой и одиночеством.

Большой блок мероприятий проекта посвящен сохранению здоровья - диспансеризация, профосмотры и диспансерное наблюдение. Чтобы сделать их более доступными, в 2019 году

закуплено 25 восьмиместных автомобилей, которые уже начали доставлять в поликлиники пожилых жителей отдаленных сельских территорий. К декабрю 2019 года более 125 тысяч граждан старшего поколения прошли профосмотры и диспансеризацию, а около 260 тысяч человек находятся на диспансерном наблюдении.

Тюменцы пожилого возраста с удовольствием общаются и занимаются общественной деятельностью. "Штаб-квартира серебряных добровольцев" сумела вовлечь в волонтерское движение 7 тысяч пожилых земляков. В целом в проекты активного долголетия в 2019 году вовлечено 45% граждан старшего поколения, это рекордное количество за последние годы.