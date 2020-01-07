Команда тюменской физико-математической школы вышла в финал химического турнира

15:29 07 января 2020
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pixabay.com

Команда тюменской физико-математической школы под названием "Умственно усталые" получила дополнительную квоту для участия в финале соревнований. Его примет химический факультет МГУ с 1 по 7 февраля 2020 года, сообщает "Тюменская область сегодня".

В Уральский химический турнире, проходящем на базе УрФУ в Екатеринбурге, Тюменскую область на турнире представили четыре команды из лицея № 93 и школы №65 областной столицы, школы №2 Абатского района, а также из областной Физико-математической школы. Отличившиеся в личном зачете получили дипломы и памятные награды.

Как отмечают организаторы, главной целью турнира являются всестороннее развитие детей в естественнонаучных дисциплинах, популяризация химии, обучение навыкам презентации и коллективной работы.

Теги: образование
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