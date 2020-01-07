В Ишимском районе встретились лучшие химики

Итоги юбилейного Года Периодической таблицы химических элементов Д.И.Менделеева подвели Стрехнинской школе на форуме "ХимЛидер". Ярким событием стала квест-игра, которую провели студенты и преподаватели Ишимского педагогического института им. П.П.Ершова.

Как пишут "Аргументы и Факты – Западная Сибирь", в ходе напряженной борьбы лучшими оказались ученики Тоболовской школы, на втором месте - учащиеся Стрехнинской школы, третье место разделили команды Черемшанской и Первопесьяновской школ.

Победители получили сертификаты, которые дают дополнительные баллы при поступлении в Ишимский педагогический институт им. П.П.Ершова, а все участники форума получили сертификаты, гарантирующие получение пятёрок по химии.