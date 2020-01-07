В Тюменской области реализуется региональный проект помощи детям

Уровень детской смертности к 20204 году в Тюменской области должен достигнуть 3,2 на 1000 родившихся живыми детей. По предварительным итогам за 11 месяцев 2019 года этот показатель составил 4,0, что соответствует плановому значению.

Как отмечают в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, тюменские врачи борются за каждую маленькую жизнь. В этом помогает комплекс мер по развитию материально-технической базы детских поликлиник, а также создание в них комфортных условий для детей и их родителей.

В 2019 году в девяти медорганизациях города Тюмени появились 65 новых аппаратов УЗИ, офтальмологическое, рентгенологическое оборудование, оборудование для лор-кабинетов.

В семи поликлиниках Тюмени организованы открытые регистратуры с инфоматом, игровые зоны для детей, зоны для кормления грудных детей и детей раннего возраста.

Специалисты-медики за год провели более 200 различных мероприятий (круглые столы, конференции, лекции, школы здоровья, в том числе в интерактивном режиме), чтобы приобщить земляков к здоровому образу жизни.