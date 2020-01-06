Волонтеры и общественники в Тюменской области готовятся к мероприятиям в 2020 году

Большое количество памятных мероприятий запланировано в Тюменской области на 2020 год. Волонтеры и общественные организации уже начинают активно к ним готовится.

Например, тюменские медики-волонтеры продолжат работать в Доме ребенка, в хосписе. Как сообщила руководитель проекта "Добромед-profi", студентка Тюменского медколледжа Дания Апасова, будет реализован проект "Военно-медицинская эстафета 2.0". Также планируется проводить различные мастер-классы и акции по оказанию первой медицинской помощи.

В организации многодетных семей будут создавать филиалы в районных центрах и городах региона. В связи с чем состоятся поездки по Тюменской области, проведение встреч и семинаров в различных населенных пунктах.

"Практика показывает, что местные жители недооценивают потенциал НКО. Более плодотворно хотим работать с благотворителями. Будем продолжать пытаться решать проблемы многодетных семей, взаимодействуя с органами власти", - отметила руководитель организации многодетных семей, секретарь Тюменского отделения Национальной родительской ассоциации Елена Майсюк.

Руководитель объединения тюменских поэтов и писателей Юлия Стафеева поделилась, что в 2020 году состоится фестиваль "Всемирный день поэзии". Памятный вечер посвятят тюменской поэтессе Диане Кива, пишет "Тюменская область сегодня".

Отметим, в Тюменской области в 2020 году пройдет немало памятных мероприятий: 75-летний юбилей Великой Победы, 235 лет гербам Тобольска, Тюмени, Ишима, Сургута, Ялуторовска, 100 лет главной библиотеке региона и обществу научного изучения местного края, 55 лет областному профсоюзу работников нефтяной и химической промышленности, 30 лет со времени возрождения Тобольско-Тюменской епархии, 135 лет железной дороге Екатеринбург - Тюмень, 415 лет со времени основания в Тюмени Ямской слободы. 55 лет отметит Заводоуковский городской округ, Ленинский и Калининский административные округа Тюмени. 95 лет будет праздновать Ярковский район.