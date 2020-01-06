Тюменский врач дала помогла пациентке после лечения вернуться домой

Врач железнодорожной больницы Елена Берзина не только оказала пациентке квалифицированную медицинскую помощь, но и поддержала по-человечески: дала денег, чтобы пенсионерка могла вернуться домой в свое село после лечения.

Гульсину Аргынбаеву привезли на скорой из поселка Московского. Там она с утра пошла в поликлинику на ЭКГ, но ей стало плохо. При себе у нее не оказалось ни карточки, ни наличных денег.

В железнодорожной больнице дежурный врач провела осмотр, назначила лечение. Пожилую женщину положили под капельницу. Благодаря правильно подобранным препаратам ей стало намного лучше.

"Врач оказалась очень заботливая, обо всем расспросила, сразу чувствуется, что и опыт у нее большой и очень любит свою работу. Она меня очень порадовала. Я ведь когда в поликлинику у себя в поселке пошла, денег с собой вообще не взяла, не планировала ничего покупать. И когда меня выписали, поняла, что мне даже за маршрутку заплатить будет нечем. И я попросила на проезд у врача. Она дала деньги, не раздумывая", - рассказала Гульсина Аргынбаева.

Пенсионерка благополучно доехала до дома, а Новый год вернула врачу долг - в виде коробки конфет, пишет "Вслух.ру".