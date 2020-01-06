Музеи Тобольского района попали в Атлас культурного наследия

Перечень объектов культурного наследия Тобольского района содержит несколько десятков уникальных исторических и культурных памятников. Это объекты, находящиеся под охраной государства, а также локальные музеи.

Как сообщила один из разработчиков Атласа культурного наследия, старший научный сотрудник Института культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачёва Алевтина Парамонова, малые музеи появляются в результате работы и энтузиазма местных учителей, которые свою увлечённость малой родиной передают новому поколению.

"Один из ярких примеров - школьный музей истории села Верхние Аремзяны, малой родины Дмитрия Ивановича Менделеева. Музей каждый год обновляет свою экспозицию, сделал реконструкцию в самом помещении", - отмечает эксперт.

Атлас наследия Тюменской области — это комплексное научно-справочное картографическое издание, призванное сформировать представление об истории и культуре, населении, природе и экологии региона. Разработка и классификация условных обозначений объектов наследия даёт полноту представления об определённом состоянии культуры, а также помогает видеть места сосредоточения культурных объектов, которые можно рассматривать как будущий туристский потенциал.

"Рабочая группа рассматривает использование этой карты в качестве самостоятельного справочного произведения. Для этого была разработана оборотная сторона, содержащая карту и историческую справку, описание значимых культурных и природных объектов, иллюстрации", - прокомментировала Алевтина Парамонова.

Над проектом по созданию Атласа культурного наследия Тюменской области работают архитекторы Тюменского индустриального университета совместно с представителями Института культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачёва. Работа проводится в рамках Программы развития опорного университета (ПРОУ), пишет ИА "Тюменская линия".