Тюменка выиграла серебро национального чемпионата "Абилимпикс"

Вероника Баранова из Тюмени стала серебряным призером пятого национального чемпионата профмастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс". Финал состоялся в Москве, в нем приняли участие около 1 800 конкурсантов из 85 регионов России.

Как сообщили в пресс-службе Областной клинической больнице №2, тюменка проявила себя в компетенции "Медицинский и лабораторный анализ". Девушка недавно окончила Тюменский медицинский колледж и уже второй месяц работает медицинским лабораторным техником в клинико-диагностической лаборатории ОКБ №2.

В финале участница из Тюмени четыре часа проводила лабораторные исследования биологических жидкостей, определяла лейкоцитарную формулу крови и уровень гемоглобина, готовила дезинфицирующие растворы, выполняла другие задания.

"Волновалась, но была уверена в своих силах. На работе исследования крови – моя основная обязанность. В месяц в нашей лаборатории общий анализ крови выполняется до 25 тысяч раз. Когда жюри назвало моё имя – очень обрадовалась, сразу позвонила маме и сообщила коллегам. Это очень приятно", - поделилась впечатлениями Вероника Баранова.

Призер чемпионата также отметила, что планирует в дальнейшем поступить в медицинский университет, чтобы стать врачом функциональной диагностики.

Соревнования проводились по 62 основным и 31 презентационным компетенциям, конкурсантов оценивали более 500 экспертов. Региональные соревнования проходили в течение года по всей стране, а всего их участниками стали более 10 тыс. человек.