Библиотечно-музейный комплекс ТюмГУ заполучил редкую книгу

В коллекцию редких книг Библиотечно-музейного комплекса Тюменского государственного университета в декабре 2019 года добавился том "Киевская Русь" Грекова Бориса Дмитриевича.

Греков – советский историк, знаменитый благодаря широким исследованиям Киевской Руси и Золотой Орды. Данная книга примечательна наличием авторской дарственной надписи на форзаце, пишет "Вслух.ру". Текст надписи: "Моей лучшей ученице Фредерике Израилевне Берелевич на добрую память о нашем наилучшем от автора Б. Греков".

Надпись посвящена Фредерике Израилевне Берелевич (1901 - 1992) – преподавателю Тюменского педагогического института, в котором она проработала более 40 лет. Как сообщили в библиотечном комплексе, Фредерика Израилевна – известная исследовательница творчества П.Я. Чаадаева.

Отметим, что подобная памятная надпись не является автографом, это инскрипт. Инскриптом называют фразу-посвящение, оставленную на книге или каком-либо другом ценном предмете. Наиболее ценными инскриптами считаются надписи от авторов произведений своим читателям, единомышленникам или почитателям творчества.