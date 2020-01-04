96% тюменских сирот воспитываются в замещающих семьях

96% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются в Тюменской области в замещающих семьях. В регионе детских домов, лишь шесть организаций для детей-сирот, основная цель которых — помогать в устройстве детей в семьи, рассказали в департаменте социального развития Тюменской области.

В регионе в полном объеме и своевременно членам таких семей предоставляются все меры социальной поддержки, установленные действующим законодательством. Выплачивается единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью, производятся ежемесячные выплаты на содержание переданных под опеку или на патронатное воспитание детей,вознаграждения приемным родителям, опекунам (попечителям), патронатным воспитателям за каждого ребёнка и др.

С 2015 года в Тюменской области действует программа сопровождения замещающих семей. Ее цель - профессиональная помощь семьям в создании условий для полноценного развития приемного ребенка. С 2016 года лучший опыт в этой сфере обсуждается на региональных форумах, участниками которых ежегодно становятся около 200 замещающих семей.

В 2019 году Министерство просвещения Российской Федерации отметило эффективность работы органов власти региона по подготовке выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни, их сопровождению в постинтернатный период, а также поддержку и развитие института семьи и детства

в Тюменской области.