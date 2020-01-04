Водители тюменских ретро-автомобилей устроят гонки на льду

Фото: OldMotors

Экстремальные ледяные гонки организуют в Тюмени участники клуба любителей ретро-машин OldMotors на трассе озера Алебашево.

Идею гонять на старинных машинах по льду тюменские ретроводы позаимствовали у коллег из Екатеринбурга. Там подобные соревнования устраиваются уже несколько лет подряд. Тюменцы с удовольствием принимают в них участие на собственных автомобилях, а теперь решили устроить нечто подобное и у нас.

Как рассказал "Вслух.ру" организатор, президент клуба OldMotors Тюмень Евгений Бушуев, в этом году на гонках будет больше именно ретро-техники: это машины “Победа”, 21-е “Волги” и тому подобное. Прогнозируется больше участников, чем в прошлом году.

“Трасса будет более компактной, но при этом более зрелищной и с возможностью наблюдать за ходом почти всего соревнования из одной точки”, - отметил Евгений Бушуев.

В этом году ледовые гонки пройдут в два этапа - 19 января и 8 февраля. По словам организаторов, это позволит разнообразить ретро-движуху в зимнее время. Если кто-то не готов поучаствовать в первом этапе, может заявиться на второй. А те, кто сможет на обоих, получит в 2 раза больше веселья.