Библиотеки Ишима ждут посетителей в новогодние праздники

11:07 04 января 2020
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pixabay.com

Библиотеки Ишима ждут своих читателей на праздничных программах и мастер-классах. Все библиотеки города будут работать в новогодние каникулы, кроме 1, 2 и 7 января по установленному графику, пишет "Тюменская линия".

С 3 по 14 января библиотеке им. Анатолия Васильева развернется фотозона "Новогодний серпантин".

4 января желающих ждут на новогоднюю игру-бродилку со скретч слоем "Праздничный позитивиум" и мастер-класс "Рождественский шеби шик" в отделе семейного чтения, а также на мастер-класс по изготовлению рождественского ангела и в творческую лабораторию "Новогодоведение".

Теги: библиотеки , Ишим
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