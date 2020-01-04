На сколько вырастет зарплата у тюменских педагогов 2020 году?

Средняя зарплата тюменских педагогов в 2020 году достигнет 54,3 тысячи рублей. Самую заметную прибавку обещают педагогам дополнительного образования, в среднем зарплата увеличится на 9,8%, пишет "Вслух.ру".

В учреждениях культуры она вырастет с 48,1 тыс. руб. до 54,3 тыс. руб. В учреждениях физкультуры и молодежной политики — с 47,8 тыс. руб. до 51,8 тыс. руб.

У педагогов общего образования в Тюмени в 2020 году средняя зарплата составит 54,2 тыс. руб. (в 2019 году — 53,5 тыс.). По области в целом увеличение произойдет с отметки в 43,95 тыс. руб. до 46,5 тыс. руб.

У педагогов дошкольного образования областного центра рост прогнозируется с 45,9 тыс. руб. до 47 тыс. руб. По региону — с 40,8 тыс. руб. до 43,2 тыс. руб.

По прогнозу департамента финансов администрации Тюмени, в целом в 2020 году индекс роста реальной зарплаты составит 104,6%, в 2021 году — 102,7%, в 2022 году - 102,6%.