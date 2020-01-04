Частные охотничьи угодия Тюменской области набирают популярность

Более 40 участков отданы для развития частных охотничьих хозяйств в Тюменской области в 2019 году. Всего за предпринимателями закреплено 120 охотничьих угодий, что составляет 52 процента от их общей площади, сообщает "Тюменская область сегодня".

"В среднесрочной перспективе запланировали проведение аукционов на право заключения охотхозяйственных соглашений в отношений 63 перспективных территорий. Согласно стратегии развития РФ, 80 процентов объектов животного мира должно быть передано в аренду охотпользователям. Практически все субъекты на эти нормы уже перешли, - пояснил руководитель Госохотдепартамента Тюменской области Василий Щепелин. - Два года назад в Тюменской области в аренде находилось лишь 20 процентов угодий".

Отметим, что все арендаторы действуют по плану биотехнических мероприятий, которые разработал департамент, и их работу контролируют государственные инспекторы. Лимиты для отстрела разрешается брать с прироста поголовья диких животных. Многие предприниматели превращают свои владения в вольерные хозяйства.