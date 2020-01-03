Тюменские врачи делают успехи в пластической микрохирургии

Почти год врачи тюменского Многопрофильного клинического медицинского центра "Медицинский город" применяют методы пластической микрохирургии своей работе. Уже проведено 25 микрососудистых пластических операций, позволивших пациентам с тяжелым онкологическим диагнозом вернуться к полноценной жизни, сообщили в пресс-службе учреждения.

Необходимость в проведении пластической операции у онкобольных возникает тогда, когда врачам не удается спасти пораженный опухолью орган. Особенно актуально пластическое замещение послеоперационных дефектов для пациентов с опухолями органов головы и шеи.

Врачи онкологического отделения №2 уже несколько лет применяют различные методики подобных операций и регулярно расширяют свои возможности. Например, благодаря внедрению в работу отделения микрососудистых пластических операций, онкологам удалось освоить восстановление языка, дна полости рта, пищевода и устранение больших дефектов кожных покровов.

Каждая такая операция длится порядка 12-15 часов. Заведующая вторым онкологическим отделением, Юлия Шубина вспоминает, что в начале пути по освоению микрохирургии специалисты брали более легкие клинические случаи, а сейчас готовы взяться даже за самые обширные дефекты.

В конце года врачи смогли закрыть дефект, возникший после иссечения опухоли на коже головы с проникновением в ткани мозга, площадью 15 на 16 сантиметров. Практически ювелирная работа по сшиванию сосудов головы с сосудами кожно-мышечных лоскутов, взятых из бедра и живота пациентки, прошла удачно.