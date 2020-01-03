В Тюмени пройдет благотворительная рождественская елка

Благотворительная елка "Свет рождественской звезды" станет 6 января сюрпризом для 40 детей из малообеспеченных и многодетных тюменских семей, пишет "Тюменская линия".

Это мероприятие поводится в Тюмени уже восьмой год подряд для воспитанников детско-юношеского центра "Фортуна" из малоимущих, многодетных семей, опекаемых детей с ограниченными возможностями здоровья.

Как рассказала методиста ДЮЦ "Фортуна" Марина Жданова, каждый год педагоги сами пишут сценарий праздника, закупают конфеты и формируют подарки.

"Раздадим деткам приглашения на праздник. Для них организуем небольшое театрализованное представление, педагоги перевоплотятся в различных сказочных персонажей. В проведении игр нам помогут волонтеры отряда "Бэмс". Юных гостей ждут веселые рождественские и новогодние

игры и конкурсы. Обязательно расскажем им о Рождестве, истории, традициях этого праздника и вручим подарки", — рассказала заместитель директора ДЮЦ "Фортуна" Светлана Губина.