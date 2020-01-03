Тюменцам напоминают о правилах безопасности на катке

В новогодние каникулы тюменцы любят посещать катки. Чтобы забавы прошли без травм, любителям активного отдыха напоминают о правилах безопасности, главные из них – внимательность и аккуратность.

"Не передвигайтесь слишком быстро, чтобы не столкнуться ни с кем, и не смотрите вниз под ноги, лучше держите взгляд на уровне бортиков, так вы сможете увидеть обстановку вокруг и сориентироваться при угрозе столкновения с другими катающимися", - говорит тренер зимних видов спорта Егор Сверлов.

В основном на катках есть правило – двигаться по кругу против или по часовой стрелке. Если вы новичок и неуверенно чувствуете себя на коньках – не уезжайте далеко от бортиков. Дети должны быть под присмотром взрослых и в защитной амуниции: шлеме, наколенниках, налокотниках и с защитой запястья. Надеть все это можно и взрослым, тем, кто только учится стоять на коньках.

Поймите, что падения на льду неизбежны, потому падать необходимо тоже правильно: расслабьтесь, сгруппируйтесь и старайтесь упасть на бок, опрокидывание назад на спину очень опасно. Если вы падаете, ни в коем случае не хватайтесь за окружающих. После того, как вы оказались на льду, не торопитесь вставать. Убедитесь, что ничего не болит, после этого сначала обопритесь на колени, потом носком одного конька упритесь в лед и постепенно выпрямляйте вторую ногу, пишут "Аргументы и Факты – Западная Сибирь".

На ледовых катках запрещено курить, употреблять спиртное или ездить на коньках в алкогольном опьянении, бросать мусор, кататься с едой и напитками. Нельзя брать с собой на лед домашних животных и выходить на каток в обычной обуви, в крайнем случае можно надеть бахилы.