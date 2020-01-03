Тюменские школьники представят научные проекты в Москве и Реутове

Ученики из Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Абатского, Заводоуковского, Казанского и Тюменского районов повезут 33 исследовательские работы в столицу и еще 9 – в Реутов.

Всероссийский форум научной молодежи "Шаг в будущее" состоится в Москве уже в марте.

Юные изобретатели выступят на симпозиумах "Инженерные и точные науки", "Естественные науки", "Социально-гуманитарные науки и искусство", пишет "Мегатюмень".

Ученики 7-11 классов из Тюмени, Тобольска, Ишима, Тюменского и Упоровского района, которые стали победителями регионального уровня, выступят на статусных Российских соревнованиях юных исследователей "Шаг в будущее. Юниор", которые пройдут в апреле в Реутове. Школьники представят результаты своих научных работ на симпозиумах "Инженерные науки в техносфере настоящего и будущего", "Естественные науки и современный мир", "Математика и информационные технологии", "Первая проба: научная инновация в инженерном деле и обществе".

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что в 2019 году форум "Шаг в будущее" был включен во всероссийский перечень статусных интеллектуальных соревнований. И что приятно - первыми его значимость оценили именно тюменские вузы. Они премировали победителей и призёров дополнительными баллами при поступлении, понимая, что такие школьные проекты формируют научное будущее страны.