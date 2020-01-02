Тюменский опыт по работе с семьей и детьми тиражируют в другие регионы

Тюменские технологии работы с семьей и детьми высоко оценили на федеральном уровне. Агентство стратегических инициатив подготовило рекомендации по распространению этого опыта в других регионах России.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, проект "Региональная практика организации межведомственного взаимодействия в вопросах раннего выявления семейного неблагополучия в Тюменской области (2014-2018 годы)" вошел в число победителей конкурса, организованного АСИ в 2019 году.

Кроме того, опыт работы Тюменской области по внедрению современных способов профилактики и преодоления различных видов угроз безопасности детей получил высокую оценку на Х Всероссийской выставке-форуме "Вместе – ради детей! Национальные цели. Десятилетие детства". Регион стал лидером в номинации "Ценю жизнь!", а также получил награду в специальной номинации "Уникальный электронный методический ресурс", где отметили эффективное применение тюменцами электронных ресурсов для методического обеспечения работы с семьей и детьми.

Еще одно значимое достижение как итог проделанной работы: на всероссийском конкурсе "Семья года" семья Подкорытовых из Тюмени победила в номинации "Многодетная семья".

Специалисты отмечают, что число активных, творческих семей в Тюменской области с каждым годом растет, благодаря целенаправленной поддержке со стороны органов власти. В мае 2019 году во Дворце культуры "Нефтяник" им. В.И. Муравленко был организован Первый форум для подростков "#ЯЗДЕСЬ", собравший более тысячи ребят. В октябре второй Родительский форум "Подростки-родители-Rock’n’Roll" собрал более 2,5 тысяч тюменцев. Подобные встречи призваны поднять волнующие темы, а также помогают обменяться опытом по выстраиванию гармоничных семейных отношений.