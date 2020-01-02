В Европейском микрорайоне Тюмени построят новую школу

Строительство новой школы началось в Европейском микрорайоне Тюмени. Ее планируют открыть и принять первых детей в 2021 году.

Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, проект школы типовой и совпадает с недавно открывшимся учреждением на ул. Бориса Житкова. Здание будет переменной этажностью, общая площадь составит более 20 тыс. кв.м. Учебное заведение будет поделено на три блока: в первом − средние и старшие классы, во втором − начальное звено, в третьем − столовая, спортивный зал, библиотечный комплекс, актовый зал и администрация.

На прилегающей к школам территории будут организованы различные спортивные площадки: беговая дорожка, турниковый комплекс и универсальная площадка. Отметим, школу по этому же проекту и в такие же сроки построят в районе улиц Николая Зелинского – Дмитрия Менделеева, пишет "Вслух.ру".

В 2020 году в Европейском микрорайоне планируют также открыть детский сад на 325 мест.

Всего в Тюменской области в рамках национальных проектов в 2019-2024 годах предусмотрено строительство 58-ми школ, 26-ти дошкольных учреждений, 9-ти объектов здравоохранения и 12-ти объектов спорта