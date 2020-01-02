В Тюмени выпустили видеоролик про мифы о молодых родителях

Видеоролик "пять неудобных вопросов родителям" появился в социальных сетях. Молодые пары развенчивают мифы о родительстве на собственном примере.

В видеоролике снялись молодые родители из Тюмени. Семейные пары говорили о том, что при появлении ребенка активная жизнь не прекращается. Наоборот, родительство становится стимулом для того, чтобы успевать еще больше.

На вопросы отвечали родители годовалого Паши Карина и Антон Потаповы, родители пятимесячной Султаны Кристина и Ренат Сафаргалиевы, родители пятилетней Анны и полуторагодовалого Дмитрия Сергей и Ольга Бондаренко. Каждой паре задали пять неудобных вопросов с самыми распространенными мифами: отсутствие сна, времени на себя и денег, набор веса в беременность, недостаток интимной жизни. Молодые мамы отметили, что большинство набранных килограммов оставили в роддоме, а отцы отметили, что появилась новая мотивация зарабатывать еще больше денежных средств, пишет "Мой портал".

"При ребенке важно показывать чувства — любовь, нежность, заботу. Чтобы он как губка впитывал отношения между родителями и рос в гармонии. В такой семье ребенок вырастет здоровым: и физически, и психически", — считает Антон Потапов.

Напомним, с 9 октября в Тюмени стартовал проект "Можно любить сильнее". Молодые семьи, которые решили стать родителями, могут получить бесплатную консультацию психологов регионального центра "Семья". На прием уже записались 50 тюменцев. На консультации специалисты помогают разобраться в том, готовы ли молодые пары к принятию ответственного шага — решению завести ребенка. А также отвечают на вопросы развития и воспитания детей.