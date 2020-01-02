Тюменцы чаще всего покупают в книжных магазинах классику и фантастику

Жители Тюмени предпочитают покупать в книжных магазинах классическую литературу, фантастику. Популярностью пользуются детские и подростковые издания.

Как рассказала продавец одного из книжных магазинов Ирина Семагина, чаще всего книги берут для детей, учебы или в подарок. В том числе родители дарят книги детям на новый год.

"Для малышей покупают книги с твердыми страницами или с пазлами, есть даже деревянные книги. Для детей дошкольного возраста главное – большие красивые картинки. Младшие школьники отдают предпочтение рассказам с героями из любимых мультфильмов, однако есть и те, кто читает Драгунского, Успенского, Михалкова. Ближе к пятому классу школьники начинают интересоваться научной фантастикой", - поделилась представитель магазина.

Популярны среди юных тюменцев книги Кира Булычева об Алисе Селезневой, старшеклассники часто берут Макса Брукса "Война миров Z", а среди студенческой молодежи Тюмени самой популярной стала книга Энди Вейера "Марсианин".

Тюменцы среднего возраста, в основном, покупают книги в подарок. Желание читать произведения на бумаге возникает после 50 лет. Эта категория читателей больше склоняется к классике. Абсолютный лидер продаж – произведения братьев Стругацких, спросом пользуются сборники, а также коллекционные издания. Но не обделены вниманием книжные новинки. Например, среди современных фантастов популярны Сергей Лукьяненко и Василий Головачев, пишет "Тюменская область сегодня".