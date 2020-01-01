В тюменских музеях стартует зимний каникулярный проект

Зимний каникулярный проект "Музейный сезон" будет запущен в детском центре "Музейляндия" и историческом парке "Россия – Моя история" с 2 января. Его формат напоминает детские лагерь дневного пребывания.

Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, проект рассчитан на шесть дней для ребят от 7 до 12 лет. На каникулах для них будут организованы разнообразные занятия: танцевальные зарядки, мастер-классы, традиционные автобусные и музейные экскурсии и зимние прогулки. Также будут проходить квесты и спортивные игры.

Основой большой игры с элементами фэнтэзи стала книга Д. Емца "Таня Гроттер и магический контрабас". Дети получат пригласительные письма в школу магии и истории "Тибидохс", состоится посвящение ребят в юные волшебники и вручение им магических перстней, без которых они не смогут колдовать. О своих впечатлениях подростки смогут рассказать в интерактивной книге. А по окончании проекта участники получат диплом о прохождении курса в школе магии и истории "Тибидохс" и, конечно, памятные призы и подарки.