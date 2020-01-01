В Тюмени обучают катанию на коньках

Фото: ДЮСШ "Прибой"

В Тюмени расположено чуть больше десяти крупных катков, еще несколько десятков дворовых. Учиться кататься на коньках там придется самостоятельно или с помощью друзей. Однако в городе есть несколько мест, где помогут освоить не только азы, но и сложные элементы.

Например, на катке "Прибой" обучают детей 2014, 2015 и 2016 годов рождения. Занятия проходят три раз в неделю для тренировок потребуется медицинская справка об отсутствии противопоказаний.

На катках "Юность" и "Прогресс" тренеры обучают катанию всех желающих от 4 до 50 лет. Причем учат не только правильно скользить, тормозить и падать, но и выполнять базовые элементы, такие как: "саночки", "фонарики", "змейка", "ласточка", "пистолетик". Самые старательные смогут освоить аксель, тулуп или риттбергер. Занятия платные, пишет "АиФ - Западная Сибирь".