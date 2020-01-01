Ишимские пенсионеры с удовольствием посещают университет третьего возраста

В ишимском университете третьего возраста в 2019 году обучение прошли 37 студентов преклонного возраста. Пенсионеры изучают литературу и английский язык, в 2020 году занятия продолжатся.

Как сообщила главный библиотекарь центральной библиотеки Ишима Лариса Грекова, в университете действуют два факультета: "Литература" и "Английский язык". Преподаватели и студенты встречаются каждую неделю, обучение проходит в форме лекций, бесед, тренингов, теоретических и практических занятий, самостоятельных работ, дистанционных форм. По результатам курсам слушатели получают сертификаты, пишет ИА "Тюменская линия".

"Университет третьего возраста" дает возможность пожилым гражданам бесплатно получать определенный уровень знаний, умений и навыков, обрести уверенность в своих силах и быстрее адаптироваться к условиям жизни, отмечают организаторы.

Так, на литературном факультете педагогами выступают библиотекари. В 2019 году они провели занятия "Пять минут с искусством", "Размышления художника Перова", тренинг "Способы саморегуляции" и другие.

На факультете английского языка преподает волонтер Людмила Афанасьева, в прошлом учитель английского языка в одной из школ города. Занятия проходят в группах по десять человек, состав которых не меняется. Темы и нагрузка определяются в соответствии с уже имеющимися знаниями, интересами и требованиями обучающихся.