В Казарово в 2020 году распахнет двери новая школа

В районе Казарово Тюмени идет строительство новой школы на 360 мест. Сдача объекта запланирована на 2020 год, а уже 1 сентября пройдет первая торжественная линейка.

Как сообщили в департаменте образования администрации Тюмени, здание будет переменчивой этажности, общая площадь составит более 8 тыс. кв.м. Школа будет состоять из учебных и общешкольных блоков, где разместятся кабинеты для младших и старших школьников, зал для спортивных мероприятий, а также административные помещения, медицинский блок и учебные мастерские для проведения уроков труда. Предусмотрена библиотека, актовый зал и столовая. Главный вход в здание школы оборудуют пандусом для возможности доступа маломобильным гражданам, пишет "Вслух.ру".

Строительство школы началось в августе 2019 года. Коробка здания будет готова уже весной 2020 года. Учебное заведение укомплектуют всем необходимым. В настоящее время разрабатывается спецификация на комплектацию оборудования, которое потребуется для учебного процесса.