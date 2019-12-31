В преддверии новогодней ночи тюменцам напоминают о вреде алкоголя

Тюменские врачи напоминают о рисках при злоупотреблении алкоголем. Его влияние распространяется на все системы организма, а отравление спиртными напитками может быть крайне опасным.

Как отметила пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина, употребление спиртного в большом количестве отрицательно скажется на здоровье человека. Она привела слова профессора Юрия Сиволапа, который сказал на одной из конференций: "Вообще-то у вас нет обязанности употреблять много, нет такого федерального закона. По традиции можно выпить бокал игристого. И нет абсолютно никаких причин пить все каникулы. Есть множество других развлечений".

По словам наркологов, с отравлениями алкоголем в тюменские больницы как правило поступают пациенты, страдающие хроническим алкоголизмом, после длительных запоев. В основном это безработные и представители асоциального слоя населения. Пациенты молодого возраста поступают крайне редко, в основном - после алкогольной интоксикации.

Сам алкоголь как фактор риска в течение долгого времени "изнашивает" организм, приводя к отказу органов, инсультам и инфарктам, пишет "АиФ - Западная Сибирь".