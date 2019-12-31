В Тюменской области успешно реализуется нацпроект "Образование"

В Тюменской области провели масштабную работу по реализации нацпроекта "Образование". В колледжах и техникумах Тюмени, Тобольска и Ялуторовска открылось 30 высокотехнологичных мастерских, в сельских школах региона - 28 центров цифрового и гуманитарного профиля "Точка роста", в Тюмени, Тобольске и Заводоуковске учеников приняли новые школы, а для дошколят заработали новые детские сады в Тюмени, Тобольске и Исетске.

Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, для педагогов в Тюмени, Тобольске и Ишиме открыты центр оценки квалификации и три центра непрерывного повышения профессионального мастерства.

Все принятые меры и реализованные проекты не только изменяют среду, в которой учатся дети, но и влияют на подходы к образованию.

Например, благодаря новым мастерским колледжи на высокотехнологичном оборудовании, соответствующем международным стандартам, будут готовить специалистов по таким актуальным направлениям, как: информационно - коммуникационные, промышленные и инженерные технологии, обслуживание транспорта и логистика, искусство, дизайн и сфера услуг, социальная сфера.

В центрах непрерывного повышения профессионального мастерства и центре оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов учителя будут учиться сами, чтобы потом по-новому учить своих воспитанников.

Реализация национальных проектов продолжится до 2024 года.