В Тюмени введены в эксплуатацию дома на улице Выборгской

В областном центре введены в эксплуатацию два малоэтажных жилых дома по улице Выборгской. ООО "ЭкоДом Продакшн" начало строительство в 2016 году.

Дома должны были быть введены в эксплуатацию в 2018 году, но застройщик перенес срок ввода на четвертый квартал 2019 года.

Прокуратурой Калининского округа Тюмени было возбуждено административное дело по ч.2 ст.13.19.3 КоАП РФ (нарушение порядка размещения информации в единой информационной системе жилищного строительства). Застройщика оштрафовали на 100 тыс. рублей. В декабре дома были введены в эксплуатацию. В августе нынешнего года были введены в эксплуатацию три дома ООО "ЭкоДом Продакшн", которые также находились на контроле прокуратуры и органов власти.