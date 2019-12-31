Новогодний автобус "Дедморобус" уже можно увидеть на улицах Тюмени

Фото: Дмитрий Сиялов

С 28 декабря по Тюмени курсирует новогодний транспорт – Дедморобус. Во все дни курсирования необычного транспорта, его маршрут начинается от площади 400-летия Тюмени.

Дедморобус уже побывал возле ЦУМа, проехал к Мосту Влюбленных, посетил Гилевскую рощу, ДК "Торфяник", район Дома Обороны и другие места. Где бы не был Дедморобус, везде собираются народные гуляния и царит праздничное настроение. Все потому, что Дедморобус – не просто автобус, украшенный к Новому году, а целая филармония на колесах. Духовой оркестр в костюмах Дедов Морозов курсирует на Дедморобусе по городу и дарит праздничное настроение.

Отличная новость для тех, кто пропустил первые 2 дня курсирования автобуса. Еще 4 дня у вас есть для того, чтобы насладиться сказочными композициями в исполнении Духового оркестра. Итак, следующие маршруты Дедморобуса:

4.01: Площадь 400-я Тюмень - Площадь Единства и согласия - Сквер Комсомольский - ЖК ПЛЕХАНОВА - ЖК Три Богатыря

5.01: Площадь 400-я Тюмень - ЦУМ(АРКА) - Микрорайон Европейский - ДК ВОДНИК - Микрорайон Звёздный городок (Сити-Молл)

6.01: Площадь 400-я Тюмень - Площадь Единства и согласия - Рынок Михайловский- ТРЦ ОСТРОВ - ТЦ ОКЕЙ (Восточный)

7.01: Площадь 400-я Тюмень - Мост Влюблённых - Аллея Молодожёнов (Дом Обороны) - Площадь ЖД ВОКЗАЛА - Площадь 400-я Тюмень.

Партнером Дедморобуса является Антипинский нефтеперерабатывающий завод.