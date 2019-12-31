Неравнодушных к путешествиям приглашают на онлайн-курсы турагентов

Туристическое агентство "PRO.TOURISM" продолжает набор на онлайн-курсы "SchoolProTourism", в рамках котороых можно освоить профессию турагента с нуля всего за четыре недели.

В рамках курса разработаны 12 тренингов в формате видеоуроков и размещены на платформе GetCourse. Курс создан профессионалами, каждый из которых работает в сфере туризма более 10 лет. Программа содержит большой объём практических и самых актуальных знаний.

К примеру, учащиеся познакомятся c правовыми аспектами туристского бизнеса, узнают всё о классификации объектов размещения и номерного фонда отелей, научатся использовать социальные сети для генерации новых клиентов, полнее поймут специфику различных видов туризма (от пляжного до медицинского), пройдут под чутким руководством наставников полный цикл работы менеджера по работе с туристом и многое другое.

Занятия проводятся по согласованию в удобное для участника время. Слушатели курса узнают важные для турагента лайфхаки и получат полезные ссылки для ведения собственного бизнеса. Процесс обучения выстроен в увлекательном ключе: с множеством сюрпризов, подарков и новых любопытных знакомств.

"В туризме можно развиваться всю свою жизнь! Если ты хочешь путешествовать и заниматься разными видами деятельности, если вам интересны многие отрасли– идите в туризм, там будет все! Очень много смежных видов деятельности сопряжены в нем: путешествия, гастрономия, все виды транспортного сообщения, гостиничное дело, экскурсионка, организация праздников, свадеб, юбилеев, корпоративных встреч, учеба, промтуризм, агротуризм, здоровье и просто приятное времяпровождение на природе в разных уголках Земли", - отмечают создатели онлайн-курса "SchoolProTourism".

В процессе занятий участникам предлагается авторская подборка проверенных отелей по всем основным туристическим направлениям, имея которую, можно начинать продуктивную работу уже сейчас. А проверить свои силы в работе менеджера по туризму можно будет прямо во время обучения на практических занятиях.

И даже если вы почувствуете, что данная профессия – не ваше, полученные знания обязательно окупятся во время путешествий, ведь вы узнаете приемы перемещения по миру дешево и с комфортом. А лучшие из лучших смогут войти в команду агентства "PRO.TOURISM". Либо открыть собственное дело.

"Для нас это – не профессия, а жизнь. Мы получаем колоссальное удовольствие от своей работы и готовы сделать счастливыми других людей. В туризме нет границ, здесь каждый может открыть что-то новое для себя. Главное – захотеть развиваться в этом направлении. Приходите на наши онлайн-занятия и убедитесь сами", - подчеркнули создатели курса.

Узнать подробности и задать все интересующие вопросы можно на странице проекта в Инстаграм.