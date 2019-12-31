Тюменским автомобилистам напоминают об опасности вождения в нетрезвом виде

В новогодние праздники тюменцам не стоит забывать о том, что алкоголь и вождение автомобиля – несовместимые занятия. Во-первых, есть риск встретить патруль ГИБДД и лишиться прав. А во-вторых, велика опасность создать авариную ситуацию на дороге, в том числе с пострадавшими.

Эксперты предупреждают: многочисленные статьи в интернете о том, как обойти алкотестер, а также сколько можно выпить, чтобы сесть за руль, не сулят ничего хорошего. Авторы статей пытаются определить предельно допустимую дозу алкоголя и время его обнаружения в крови, в выдыхаемом воздухе.

По словам заведующей диспансерного отделения Областного наркологического диспансера Оксаны Конищевой, ни еда, ни жевательная резинка не помогут обмануть алкотестер, его показания наоборот будут расти, пишет "Мегатюмень".

"Очень странно, что люди стараются найти любые пути, чтобы умудриться избежать наказания, и совершенно не думают о последствиях своих нарушений. Водитель в состоянии опьянения опасен тем, что при замедлении реакции у него пропадает возможность адекватно анализировать свои действия. А это может грозить не только встречей с сотрудниками ГИБДД, но и созданием аварийный ситуаций на дороге", - отмечает эксперт.

Сколько выпить спиртного, чтобы сесть за руль? Ответ очевиден: нисколько.