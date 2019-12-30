В Тюмени ищут сотрудников архитектурной фирмы, оставшихся без зарплаты

В областном центре уголовное дело возбуждено в отношении директора ООО "Архитектурно-строительная компания БАУМАН - Групп". Следственные органы ищут пострадавших от невыплаты заработной платы.

По версии следствия, с августа 2019 года перед работниками компании образовалась долг по зарплате на общую сумму около 108 тыс. рублей. Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.145.1 УК РФ (невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

Лица, работавшие в этом обществе, которым не выплачивалась заработная плата, могут обратиться в следственный отдел по Калининскому АО г. Тюмень следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области по адресу: г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 57 или по телефону тел. 8 (3452) 42-11-06.