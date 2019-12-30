Тюменский Роспотребнадзор изымает из продажи никотиносодержащие смеси

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тюменской области провели проверки 151 торговых точек и в 9 из них выявили 608 упаковок насвая и снюса, преимущественно российского производства. Весть незаконный товар изъят из оборота.

В Роспотребнадзоре напоминают, что в России с 2013 года законом запрещена оптовая и розничная торговля некурительной никотиносодержащей продукцией. К тому же лабораторно доказано, что ее употребление опасно для жизни и здоровья населения, особенно детей и молодежи.