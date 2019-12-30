Тюменский Роспотребнадзор изымает из продажи никотиносодержащие смеси

16:23 30 декабря 2019
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Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тюменской области провели проверки 151 торговых точек и  в 9 из них  выявили 608 упаковок насвая и снюса, преимущественно российского производства. Весть незаконный товар изъят из оборота. 

В Роспотребнадзоре напоминают, что в России с 2013 года законом запрещена оптовая и розничная торговля некурительной никотиносодержащей продукцией. К тому же лабораторно доказано, что ее употребление опасно для жизни и здоровья населения, особенно детей и молодежи.

Теги: законодательство , нарушение , проверки , Роспотребнадзор
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