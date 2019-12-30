Парковки в центре будут бесплатными в праздники

11:00 30 декабря 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

С 31 декабря по 8 января в уентре Тюмени машину можно поставить бесплатно на парковках по улицам Первомайская, 20, Герцена (нечетная сторона, от Первомайской до Дзержинского), Герцена, 55, набережная реки Туры (Республики, 1).

С 9 января парковки на набережной, по улицам Герцена и  Первомайской будут работать в обычном платном режиме.

"Хотим обратить внимание водителей, что в январе будет проходить наладка новых паркоматов на улицах  Герцена, Профсоюзной, Советской, Водопроводной, Республики и Челюскинцев и тестирование мобильного приложения. А это значит, что здесь можно будет ставить машины бесплатно и после праздника, — сообщает МКУ "Тюменьгортранс". 

Теги: парковки , праздники
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

, 2019