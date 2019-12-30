Тюменские школьники изучают историю региона, путешествуя

Проект "Я познаю Россию" знакомит тюменских школьников с историей родного края в формате познавательных путешествий, рассказали в пресс-службе департамента и науки Тюменской области.

Так, команда ребят из Маслянской школы Сладковского района вместе с родителями и классным руководителем посетили важнейший центр познавательного туризма в Сибири – город Тобольск.

Школьники не только любовались ландшафтами Тюменской области, но и исследовали просторы интернета, узнавая географическое положение, климат, животный мир и историю сибирского города. Юные туристы отправились посетили памятник Семёна Ремезова. Именно по его чертежам в Тобольске было построено много сооружений, в том числе и кремль, который называют жемчужиной Сибири. Гидом экскурсии стал отец Александр, который рассказал о героической и трагической истории Тобольского кремля. С высоты колокольни Софийско-Успенского собора школьники рассмотрели подгорную часть города.

В Доме Наместника экскурсантов ждало знакомство с уникальными экспозициями, посвященными истории управления Сибирью от Ермака до 1917 года. Здесь ребята примерили кольчугу, проверили готовность пушки к бою. Побывали они в классной комнате гимназии, и даже были приведены к ее директору за опоздание на урок, смогли заглянуть в зеркало великого сказочника П.П. Ершова и, конечно же, пройтись по лестнице, по которой уходили артиллеристы-новобранцы на фронт в 1942-1945 годах.

Ребята посетили также первый в России государственный музей, посвященный семье императора Николая II, а заключительным этапом маршрута стала поездка в Абалакский и Иоанно-Введенский монастыри.

- Надеемся, что мы еще не раз сюда вернемся, - выразила общее мнение классный руководитель ребят Ольга Прощенко.