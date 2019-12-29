Одежду будущего показали ялуторовские дизайнеры

Участники проекта "Молодежный подиум" в Ялуторовске представили свое видение одежды будущего. Подобное мероприятие в городе прошло впервые.

Организатором выступил Молодежный социально-деловой центр Ялуторовска. Все команды трудились в одном направлении – "Вектор будущего". Из четырех коллективов свои работы в финале представили три команды.

Отметим, что цель юных дизайнеров – создавать не арт-объекты, а именно одежду, какой бы концептуальной и странной она ни была.

"Наших дизайнеров можно назвать первопроходцами, - подчеркнула руководитель Театра молодежной моды "Каролина" Вероника Литвинова. – Они в полной мере смогли проявить свои творческие способности. Этот показ – результат кропотливой работы не только дизайнера, но и моделей, которые передают видение образа. Конечно же, не стоит забывать вклад визажистов и парикмахеров, которые делают образ модели цельным".

Одним из самых ярких выступлений был показ команды школы №3. Их коллекция под названием Purple Stars поразила жюри оригинальностью и эффектной подачей. Именно они и стали победителями конкурса, сообщает "Тюменская область сегодня".